Erste Schätzungen: Lowes Companies legt Quartalsergebnis vor

Lowes Companies lässt sich voraussichtlich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Lowes Companies die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

29 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,25 USD gegenüber 4,27 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 25 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 9,54 Prozent auf 26,25 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23,96 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 32 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,47 USD je Aktie, gegenüber 11,85 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 30 Analysten durchschnittlich bei 93,08 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 86,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at