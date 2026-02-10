Erste Schätzungen: Lowes Companies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lowes Companies lädt voraussichtlich am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 29 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,94 USD je Aktie gegenüber 1,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

25 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 9,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 18,55 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 20,34 Milliarden USD aus.

30 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,25 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 12,23 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 86,06 Milliarden USD, gegenüber 83,67 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

