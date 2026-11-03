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WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

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03.11.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lowes Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lowes Companies präsentiert in der voraussichtlich am 18.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2026 endete.

Die Prognosen von 30 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,87 USD. Dies würde einer Verringerung von 0,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lowes Companies 2,88 USD je Aktie vermeldete.

27 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 7,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,81 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Lowes Companies für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 22,38 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 34 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 12,27 USD je Aktie, gegenüber 11,85 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 30 Analysten durchschnittlich auf 92,17 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 86,29 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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