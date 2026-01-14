Erste Schätzungen: LPL Financial legt Quartalsergebnis vor

LPL Financial wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 4,94 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 37,60 Prozent erhöht. Damals waren 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll LPL Financial nach den Prognosen von 5 Analysten 4,91 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 39,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,51 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 19,84 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 14,03 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 16,82 Milliarden USD, gegenüber 12,39 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at