Erste Schätzungen: LPL Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

LPL Financial wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,39 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 58,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 3,40 USD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten einen Zuwachs von 31,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,04 Milliarden USD gegenüber 3,84 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 23,38 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,92 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 20,76 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 16,99 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at