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WKN DE: A1JZ6S / ISIN: US50212V1008

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: LPL Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

LPL Financial wird voraussichtlich am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,51 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 29,95 Prozent erhöht. Damals waren 4,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 22,88 Prozent auf 4,51 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,67 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 22,57 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,92 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 18,97 Milliarden USD, gegenüber 16,99 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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