Erste Schätzungen: LPP gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

LPP veröffentlicht voraussichtlich am 26.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 335,75 PLN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte LPP noch 241,30 PLN je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 14,07 Prozent auf 6,47 Milliarden PLN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,67 Milliarden PLN erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1053,12 PLN. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 941,46 PLN einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 23,29 Milliarden PLN aus, nachdem im Zeitraum zuvor 20,19 Milliarden PLN erwirtschaftet worden waren.

