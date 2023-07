Erste Schätzungen: LSB Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

LSB Industries präsentiert in der voraussichtlich am 26.07.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

7 Analysten schätzen, dass LSB Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,15 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 157,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 284,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,744 USD, gegenüber 2,68 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 620,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 901,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at