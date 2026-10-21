Erste Schätzungen: LSI Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

LSI Industries stellt voraussichtlich am 05.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass LSI Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,310 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 225,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 43,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 157,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,31 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 887,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 689,4 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at