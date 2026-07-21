LTC Properties Aktie

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WKN: 884625 / ISIN: US5021751020

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: LTC Properties gewährt Anlegern Blick in die Bücher

LTC Properties wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,477 USD aus. Im letzten Jahr hatte LTC Properties einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 28,83 Prozent auf 77,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte LTC Properties noch 60,4 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 2,52 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 328,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 265,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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