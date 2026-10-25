Lucid Group Aktie
WKN DE: A41FLM / ISIN: US5494982029
|
25.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lucid Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Lucid Group gibt voraussichtlich am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,272 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,310 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 9 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 395,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 17,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lucid Group einen Umsatz von 336,6 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -10,276 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -12,090 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,54 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,35 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lucid Group Inc Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lucid Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Lucid vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Lucid Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Lucid enttäuscht auf ganzer Linie - Aktie gibt nach (finanzen.at)
|
05.05.26
|Ausblick: Lucid Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Lucid Group Inc Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Lucid Group Inc Registered Shs
|3,13
|0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.