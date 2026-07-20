Erste Schätzungen: Lucid Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Lucid Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

7 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -2,337 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 16,54 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -2,800 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lucid Group in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,11 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 405,0 Millionen USD im Vergleich zu 259,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -8,820 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -12,090 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,95 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,35 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at