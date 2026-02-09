Erste Schätzungen: Lucid Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lucid Group stellt voraussichtlich am 24.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -2,657 USD. Das entspräche einem Verlust von 20,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -2,200 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 101,78 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 473,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 234,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -9,861 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -12,500 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 1,30 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 807,8 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at