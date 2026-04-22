Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Bilanzausblick
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lufthansa legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lufthansa präsentiert in der voraussichtlich am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,306 EUR. Dies würde einen Gewinn von 58,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Lufthansa -0,740 EUR je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Lufthansa nach den Prognosen von 3 Analysten 8,78 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 8,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,13 Milliarden EUR umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 19 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,06 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,12 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 18 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,54 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 39,60 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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