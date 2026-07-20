Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Analysten-Erwartungen
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lufthansa veröffentlicht voraussichtlich am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,280 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Lufthansa noch 0,840 EUR je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 11,21 Milliarden EUR gegenüber 10,32 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 1,12 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 42,63 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 39,60 Milliarden EUR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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