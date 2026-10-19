Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Analystenmeinungen
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Lufthansa präsentiert in der voraussichtlich am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,810 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 12,23 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,20 Milliarden EUR umgesetzt.
Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,872 EUR je Aktie, gegenüber 1,12 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 19 Analysten durchschnittlich auf 42,85 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 39,60 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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