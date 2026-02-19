Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|Prognosen
|
19.02.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Lufthansa wird voraussichtlich am 06.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,321 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,460 EUR je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,83 Milliarden EUR – ein Plus von 4,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lufthansa 9,44 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,15 EUR im Vergleich zu 1,15 EUR im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 39,78 Milliarden EUR, gegenüber 37,58 Milliarden EUR im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
16:01
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX leichter (finanzen.at)
|
12:26
|MDAX aktuell: MDAX schwächelt mittags (finanzen.at)
|
09:29
|XETRA-Handel: MDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06:21
|Erste Schätzungen: Lufthansa stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Piloten machen sich auch bei Lufthansa Cityline streikbereit (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Lufthansa-Aktie höher: Nach Streik kehrt Normalität zurück (dpa-AFX)
|
13.02.26
|ROUNDUP: Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
|
13.02.26
|Gewerkschaft: Piloten haben beim Lufthansa-Streik mitgezogen (dpa-AFX)
Analysen zu Lufthansa AG
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|14.01.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|15.01.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|9,19
|0,39%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.