Erste Schätzungen: Lumen Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Lumen Technologies wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,131 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Lumen Technologies in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 10,61 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 2,84 Milliarden USD im Vergleich zu 3,18 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,589 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,750 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 10,93 Milliarden USD, gegenüber 12,40 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at