Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor

Lumen Technologies präsentiert voraussichtlich am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,263 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Lumen Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 3,04 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,33 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 8,61 Prozent verringert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,629 USD im Vergleich zu -0,060 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 12,40 Milliarden USD, gegenüber 13,11 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at