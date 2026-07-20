Erste Schätzungen: Lumen Technologies legt Quartalsergebnis vor

Lumen Technologies gibt voraussichtlich am 04.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

8 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,130 USD. Das entspräche einem Gewinn von 85,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,920 USD erwirtschaftet wurden.

10 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,74 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 11,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,09 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,826 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,750 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,03 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 12,40 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at