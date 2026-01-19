Erste Schätzungen: Lumentum informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lumentum stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 60,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 646,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 402,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at