WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lumentum informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lumentum stellt voraussichtlich am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 18 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,39 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lumentum -0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten ein Plus von 60,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 646,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 402,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 20 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,62 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,65 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade
Aktien in diesem Artikel

Lumentum Holdings Inc 280,00 -5,44% Lumentum Holdings Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

