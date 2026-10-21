Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lumentum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Lumentum wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,21 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8320,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lumentum 0,050 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 134,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,8 Millionen USD in den Büchern standen.

27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -92,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,29 Milliarden USD, gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc

mehr Nachrichten

Analysen zu Lumentum Holdings Inc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lumentum Holdings Inc 760,60 4,04% Lumentum Holdings Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen