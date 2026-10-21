Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lumentum präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Lumentum wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 23 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,21 USD. Dies würde einem Zuwachs von 8320,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lumentum 0,050 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 20 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,25 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 134,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 533,8 Millionen USD in den Büchern standen.
27 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 21,70 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -92,960 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 6,29 Milliarden USD, gegenüber 3,01 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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