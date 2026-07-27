Erste Schätzungen: Lumentum präsentiert Quartalsergebnisse

Lumentum wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,97 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 0,34 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,96 USD je Aktie erzielt worden waren.

17 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 105,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 480,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 987,7 Millionen USD aus.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 8,23 USD, gegenüber 0,370 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 23 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,65 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at