Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lumentum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lumentum wird voraussichtlich am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

21 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,26 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,640 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 19 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 809,5 Millionen USD aus – eine Steigerung von 90,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lumentum einen Umsatz von 425,2 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,79 USD im Vergleich zu 0,370 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 21 Analysten durchschnittlich bei 2,92 Milliarden USD, gegenüber 1,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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