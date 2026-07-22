Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Lundin Gold wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,28 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lundin Gold noch ein Gewinn pro Aktie von 1,14 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lundin Gold in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,26 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 697,7 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren noch 627,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,94 CAD, gegenüber 4,60 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt 3,23 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at