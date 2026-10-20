Lundin Gold Aktie
WKN DE: A12GZU / ISIN: CA5503711080
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lundin Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Lundin Gold wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,56 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lundin Gold 1,18 CAD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Lundin Gold im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 882,7 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43,36 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,63 CAD, gegenüber 4,60 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 3,20 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 2,49 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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