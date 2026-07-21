Erste Schätzungen: Lundin Mining informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lundin Mining stellt voraussichtlich am 05.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 21 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,340 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Lundin Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 CAD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 12 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,19 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

27 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,10 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 24 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,75 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at