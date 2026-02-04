Lundin Mining CorpShs Aktie

Lundin Mining CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B7XJ / ISIN: CA5503721063

04.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lundin Mining stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Lundin Mining wird voraussichtlich am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,280 USD aus. Im letzten Jahr hatte Lundin Mining einen Verlust von -0,800 CAD je Aktie eingefahren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,19 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 589,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,706 USD, gegenüber -0,360 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 24 Analysten im Durchschnitt 4,06 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,67 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lundin Mining CorpShs

Analysen zu Lundin Mining CorpShs

