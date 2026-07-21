Lundin Petroleum ABShs Aktie
WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lundin Petroleum A wird voraussichtlich am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,015 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 9,1 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 49,3 Millionen SEK erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,041 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,000 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 47,6 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 319,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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