Lundin Petroleum ABShs Aktie
WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820
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20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lundin Petroleum A wird voraussichtlich am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass Lundin Petroleum A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,015 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,330 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 7,5 Millionen EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 62,3 Millionen SEK erzielt wurde.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 35,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 319,9 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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