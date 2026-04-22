Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Lundin Petroleum A gibt voraussichtlich am 06.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Lundin Petroleum A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 SEK je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 13,2 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 104,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR, gegenüber -1,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 43,9 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 319,9 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at