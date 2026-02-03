Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lundin Petroleum A stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Lundin Petroleum A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 10,3 Millionen EUR, was einem Umsatz von 81,6 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,570 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 31,4 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 293,9 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at