WKN: 729364 / ISIN: SE0000825820

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Lundin Petroleum A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lundin Petroleum A stellt voraussichtlich am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Lundin Petroleum A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,010 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,230 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 10,3 Millionen EUR, was einem Umsatz von 81,6 Millionen SEK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,085 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,570 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 31,4 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 293,9 Millionen SEK waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Lundin Petroleum ABShs

Analysen zu Lundin Petroleum ABShs

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Lundin Petroleum ABShs

