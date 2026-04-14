Luster LightTech a Aktie

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WKN DE: A40YBN / ISIN: CNE100005QC6

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Luster LightTech A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Luster LightTech A lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,060 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Luster LightTech A noch ein Verlust pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Luster LightTech A nach der Prognose von 1 Analyst 792,6 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 22,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 649,7 Millionen CNY umgesetzt worden.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,360 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,230 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 2,80 Milliarden CNY, gegenüber 2,22 Milliarden CNY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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