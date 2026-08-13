Luster LightTech a Aktie
WKN DE: A40YBN / ISIN: CNE100005QC6
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13.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Luster LightTech A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Luster LightTech A präsentiert voraussichtlich am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,960 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,180 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Luster LightTech A nach der Prognose von 1 Analyst 1,02 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 753,7 Millionen CNY umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,350 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 3,67 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 2,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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