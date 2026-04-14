Erste Schätzungen: Luxshare Precision Industry legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Luxshare Precision Industry wird voraussichtlich am 29.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,853 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 44,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Luxshare Precision Industry 0,590 CNY je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 111,64 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 21,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,62 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,36 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 1,86 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 331,60 Milliarden CNY, gegenüber 268,45 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at