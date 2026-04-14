LXP Industrial Trust Registered Shs Aktie
WKN DE: A41S8C / ISIN: US5290434084
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: LXP Industrial Trust Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
LXP Industrial Trust Registered gibt voraussichtlich am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,001 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 81,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 8,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 88,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,100 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,82 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 333,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 350,2 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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