Erste Schätzungen: LXP Industrial Trust Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

LXP Industrial Trust Registered wird voraussichtlich am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,019 USD gegenüber 0,450 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll LXP Industrial Trust Registered in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 79,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 87,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,075 USD, gegenüber 1,82 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 331,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 350,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at