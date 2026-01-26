Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|Bilanz im Blick
|
26.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lyft gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Lyft wird voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 35 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,126 USD. Dies würde einer Verringerung von 16,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Lyft 0,150 USD je Aktie vermeldete.
Im abgelaufenen Quartal soll Lyft nach den Prognosen von 38 Analysten 1,76 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 13,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,55 Milliarden USD umgesetzt worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 38 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,387 USD je Aktie, gegenüber 0,060 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 42 Analysten durchschnittlich bei 6,48 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 5,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
