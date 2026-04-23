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Lyft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049

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Vor Kennzahlen 23.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lyft öffnet die Bücher. Das prognostizieren die Experten.

Lyft lädt voraussichtlich am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

34 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,054 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Lyft soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,64 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 36 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 38 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,598 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,81 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,28 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,32 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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