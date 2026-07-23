Erste Schätzungen: Lyft öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Lyft öffnet die Bücher. Das sind die Prognosen der Experten.

Lyft wird voraussichtlich am 06.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 34 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,147 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Lyft in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,65 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 38 Analysten durchschnittlich bei 1,81 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 37 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,589 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 6,81 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 41 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,32 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 6,32 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at