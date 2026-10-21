Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|Quartalszahlen im Blick
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Lyft verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Lyft präsentiert in der voraussichtlich am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 33 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,200 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Lyft 0,110 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 37 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,92 Milliarden USD – ein Plus von 13,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 1,69 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Insgesamt erwarten 38 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,556 USD je Aktie, gegenüber 6,81 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 41 Analysten durchschnittlich auf 7,38 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 6,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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