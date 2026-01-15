Lyondellbasell Industries Aktie

Lyondellbasell Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Lyondellbasell Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Lyondellbasell Industries stellt voraussichtlich am 30.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,195 USD je Aktie gegenüber -1,860 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 6,80 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 28,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,51 Milliarden USD in den Büchern standen.

18 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,16 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 4,15 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 29,97 Milliarden USD, gegenüber 40,32 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

