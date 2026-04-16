Erste Schätzungen: Lyondellbasell Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lyondellbasell Industries lädt voraussichtlich am 01.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,240 USD gegenüber 0,540 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 7,35 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 4,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,68 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,90 USD je Aktie, gegenüber -2,340 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 31,96 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 30,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at