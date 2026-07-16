Erste Schätzungen: Lyondellbasell Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Lyondellbasell Industries stellt voraussichtlich am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

16 Analysten schätzen, dass Lyondellbasell Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,38 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 13 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,93 Prozent auf 9,26 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Lyondellbasell Industries noch 7,66 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,90 USD aus. Im Vorjahr waren -2,340 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 34,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 30,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at