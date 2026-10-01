Erste Schätzungen: M&T Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

M&T Bank stellt voraussichtlich am 16.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 17 Analysten von einem Gewinn von 4,93 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,82 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,53 Milliarden USD aus – eine Minderung von 25,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte M&T Bank einen Umsatz von 3,41 Milliarden USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,35 USD im Vergleich zu 17,00 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 10,08 Milliarden USD, gegenüber 13,18 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at