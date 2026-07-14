M-I Homes Aktie

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WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: M-I Homes stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

M-I Homes äußert sich voraussichtlich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3,51 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 4,42 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 9,58 Prozent auf 1,05 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte M-I Homes noch 1,16 Milliarden USD umgesetzt.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,92 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,74 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,11 Milliarden USD, gegenüber 4,41 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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