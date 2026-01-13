M-I Homes Aktie
WKN: 888374 / ISIN: US55305B1017
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: M-I Homes veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
M-I Homes wird voraussichtlich am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,88 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 17,62 Prozent verringert. Damals waren 4,71 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,11 Milliarden USD gegenüber 1,21 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 8,35 Prozent.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 16,21 USD, gegenüber 19,71 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,38 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,50 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
