M Vest Water AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3CRUH / ISIN: NO0010976343
|
01.09.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: M Vest Water AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
M Vest Water AS Registered lädt voraussichtlich am 16.09.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,188 NOK. Dies würde einen Verlust von 25,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem M Vest Water AS Registered -0,150 NOK je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 59,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 4,0 Millionen NOK gegenüber 9,9 Millionen NOK im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,608 NOK, während im vorherigen Jahr noch -0,780 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 29,0 Millionen NOK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 22,7 Millionen NOK waren.
Redaktion finanzen.at
