Erste Schätzungen: M Vest Water AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

M Vest Water AS Registered wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass M Vest Water AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,155 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 NOK je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll M Vest Water AS Registered 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 5,0 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 15,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte M Vest Water AS Registered 4,3 Millionen NOK umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,308 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,570 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 45,6 Millionen NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 26,5 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at