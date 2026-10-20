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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: M3 gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

M3 lädt voraussichtlich am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

4 Analysten schätzen, dass M3 für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,99 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 16,03 JPY je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 84,69 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei M3 für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 93,39 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 77,03 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 72,53 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 388,18 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 351,36 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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